Ritorno eccellente in casa Juventus, comunicato UFFICIALE

La Juventus sorride per il ritorno eccellente nel gruppo di Allegri, arriva il comunicato ufficiale su Adrien Rabiot

Adrien Rabiot è guarito dal Coronavirus e può tornare ad allenarsi insieme al gruppo. Il comunicato ufficiale è stato emanato stasera dalla Juventus: “Adrien Rabiot ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.

Juventus, comunicato ufficiale: Rabiot guarito dal Coronavirus

Classe 1995, Rabiot ha finora totalizzato sette presenze stagionali (e un assist) con la maglia dei bianconeri. Nelle ultime gare contro la Roma e lo Zenit San Pietroburgo è stato costretto a restare a casa proprio per la positività al Coronavirus. Allegri può dunque sorridere per il ritorno di un elemento importante per il suo centrocampo. In vista di domenica sera, tuttavia, ad oggi resta difficile la presenza di Rabiot tra i convocati bianconeri. Contro l’Inter, la Juve dovrebbe agire con Locatelli e Bentancur in linea mediana.