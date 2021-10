Genoa, Ballardini rischia grosso: la situazione

Genoa, dopo la sconfitta contro il Torino a rischio la panchina di Ballardini: per il tecnico può essere decisiva la prossima gara

Il ko contro il Torino lascia il Genoa al penultimo posto in classifica. I rossoblù, fermi a quota 6 punti, hanno sino ad ora vinto una sola gara in queste prime nove giornate. La situazione in classifica è tutt’altro che rosea, con i rossoblù in quella che attualmente è in piena zona retrocessione.

La nuova proprietà rossoblù potrebbe infatti decidere di agire con un cambio in panchina. Complice il turno infrasettimanale e l’impegno di martedì contro lo Spezia, appare difficile che il tecnico possa essere esonerato a così pochi giorni dal match. A giocare a favore di Ballardini potrebbe essere la reazione della squadra, che nonostante lo svantaggio ha provato a reagire e si è avvicinata al pareggio. La sfida decisiva potrebbe quindi essere proprio quella di martedì. Il tecnico è quindi sotto attenta osservazione, la sua posizione potrebbe essere estremamente a rischio se dovesse perdere la sfida contro l’ex Thiago Motta.