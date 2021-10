I consigli al Fantacalcio per la nona giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla nona giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Nono turno del campionato italiano di Serie A che segue la tre giorni di coppe europee e precede il turno infrasettimanale.

Il grande match in programma è quello che vedrà la Juventus di Massimiliano Allegri impegnata a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Attenzione anche a Roma-Napoli, con il dubbio Zaniolo per i giallorossi.

Torino-Genoa venerdì ore 18.30

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Aina, Lukic, Pobega, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Belotti.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Cambiaso, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Ekuban.

Hot: Brekalo è in ottima forma così come Mattia Destro

Not: Belotti potrebbe essere un rischio

Sorpresa: Linetty può tirar fuori il bonus giusto

Sampdoria-Spezia venerdì ore 20.45

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Verre; Caputo, Quagliarella.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Antiste, Salcedo, Gyasi; Nzola.

Hot: Candreva è l’unica certezza. Kovalenko è esploso!

Not: Adrien Silva non è giocatore da molti bonus

Sorpresa: Colley si esalta in questo genere di partite

Salernitana-Empoli sabato ore 15

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Jaroszynski, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Ranieri; Ribery; Simy, Gondo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Henderson, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.

Hot: Di Francesco vuole avere continuità. Ok Simy

Not: Viti non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Chi scommette su Frank Ribery?

Sassuolo-Venezia sabato ore 20.45

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

Hot: Raspadori vuole tornare al +3. Busio sta facendo molto bene

Not: Toljan potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: Aramu sta per essere derubricato nelle certezze visto il suo rendimento

Bologna-Milan sabato ore 20.45

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Medel, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

Hot: Arnautovic sente profumo di derby. Tonali ha una marcia in più

Not: Ballo-Touré non ci ha ancora impressionato

Sorpresa: se avete Ibra, schieratelo!

Atalanta-Udinese, domenica ore 12:30

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Lovato, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Beto, Pussetto.

Hot: Rilanciate Muriel, anche se parte dalla panchina. Si Pasalic e Pussetto

Not: Becao è destinato ad andare tanto in difficoltà

Sorpresa: Koopmeiners da lanciare! Potrebbe regalarvi bonus inattesi

Fiorentina-Cagliari, domenica ore 15:00

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Torreira; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro.

Hot: Gonzalez ci piace parecchio! Ok Milenkovic e Joao Pedro

Not: Stavolta Caceres può riposare

Sorpresa: Saponara con Italiano ha imparato a stupirci quando meno ve lo aspettate

Verona-Lazio, domenica ore 15:00

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Hot: Caprari sente aria di derby, schieratelo così come Faraoni Savic e Immobile

Not: Non fidatevi tanto di Patric

Sorpresa: Ilic può prender per mano il centrocampo anche contro la Lazio

Roma-Napoli, domenica ore 18:00

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Hot: Pellegrini porta i bonus! Osimhen da mettere sempre come Koulibaly e Veretout, nonostante l’ultimo rigore sbagliato

Not: Karsdorp può soffrire parecchio, optate per altro

Sorpresa: Non avete paura di schierare Rrahmani, può metterci la testa

Inter-Juventus, domenica ore 20:45

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata.

Hot: Cuadrado con l’Inter è sempre un fattore! Lautaro è pronto per il +3. Ci piacciono Barella e Chiesa

Not: Momento no per Bastoni, meglio tenerlo fuori

Sorpresa: Dimarco può far male con il suo mancino, anche dalla panchina. Può stupire come Kulusevski