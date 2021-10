Calciomercato Juventus, ultimatum per il colpo a zero | Data fissata

Il futuro dell’attaccante continua a far discutere, anche in ottica Juventus sul calciomercato. Spunta la deadline

Ousmane Dembele, fin da giovanissima età, ha dimostrato qualità enormi in carriera. Velocità, esplosività, uno contro uno e corsa: tutte caratteristiche che l’hanno portato, a suon di milioni, al Barcellona. Un’esperienza che, però, fino ad oggi, è stata caratterizzata da molti alti e bassi.

Il francese è in scadenza di contratto a giugno 2022 e da mesi la questione relativa il suo rinnovo va avanti, senza ancora una fumata bianca. Intanto alcuni dei maggiori club internazionali si sono messi in fila, alla ricerca di un colpo a zero che sarebbe assolutamente sensazionale per il valore del calciatore. È vero che in blaugrana Dembele non è riuscito ad affermare la continuità che aveva con il Borussia Dortmund, ma soprattutto in questo momento storico, sarebbe fondamentale per i catalani trattenerlo. Intanto, le discussioni per il suo futuro vanno avanti e sembrano arrivate a un momento cruciale.

Calciomercato Juventus, si decide il futuro di Dembele: ecco la deadline

A questo punto, si avvicina la scadenza del contratto e aumenta la pressione sul Barcellona. Secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo’, infatti, ora i blaugrana pretendono una decisione dall’attaccante. I catalani hanno fissato, infatti, una vera e propria deadline per il rinnovo di contratto del francese. L’ultima data utile sarebbe addirittura la fine di questo mese. O verrà accettata l’offerta di rinnovo o Dembele dovrà lasciare il club gratuitamente. L’ex Borussia al bivio per il suo futuro: ora il francese è chiamato a scegliere definitivamente il suo destino, con la Juventus che resta alla finestra.