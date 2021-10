Calciomercato Juventus, resta o se ne va? Non ci sono dubbi

Calciomercato Juventus, verdetto quasi unanime sul futuro di un big bianconero il cui destino sta per essere deciso.

La Juventus ha ripreso un’andatura sostenuta, dopo un avvio di stagione difficile, e sta macinando risultati che la rimettono in corsa per tutti gli obiettivi. Ieri con lo Zenit, un altro successo di misura, ma che chiarisce come con la banda di Allegri si dovrà fare comunque i conti.

Il tecnico livornese sa di poter lavorare con maggiore tranquillità, anche in prospettiva. Il lungo contratto siglato con i bianconeri è simbolo di un progetto a lunga scadenza, per il quale la società sta lavorando. In ballo infatti il destino di diversi giocatori chiave, per i quali a breve si saprà se rimarranno o saranno destinati ad andar via.

LEGGI ANCHE >>> Morata non convince la Juventus: sfida per l’erede e intrigo con Haaland

Calciomercato Juventus, dai social arriva il verdetto definitivo su Dybala

E’ il caso, tra gli altri, di Paulo Dybala, per il quale si avvicina il rinnovo di contratto. L’argentino è fuori per infortunio, ma anche senza di lui la Juve corre. L’interrogativo è dunque legittimo: i bianconeri possono essere vincenti anche senza la ‘Joya’? Nel consueto sondaggio giornaliero, Calciomercato.it, su Twitter, ha chiesto ai suoi utenti quale sia l’importanza che l’argentino riveste nel progetto juventino. Per la maggioranza, non ci sono dubbi: il 61,5% vota a favore di un Dybala cardine nel nuovo ciclo. Il 23,1% sostiene che il rinnovo potrebbe essere utile solo ad una cessione a cifre maggiorate, per il 15,4% si potrebbe anche fare a meno di lui.