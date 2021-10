LE PAGELLE DI LAZIO-MARSIGLIA: Strakosha super, Milik delude

Le pagelle di Lazio-Marsiglia 0-0: pareggio a reti bianche per la squadra di Sarri

Pareggio senza gol per la Lazio di Sarri contro il Marsiglia di Sampaoli. Strakosha riscatta gli errori della prima giornata, male l’ex Napoli Milik. Ecco le pagelle del match di Europa League.

LAZIO

STRAKOSHA 7 – L’ormai portiere di coppa è miracoloso su Under al 40’, si ripete al 62’.

LAZZARI 5 – Riesce solo a tratti nei consueti strappi in fase offensiva. Superficiale in uscita, male al cross.

LUIZ FELIPE RAMOS 5,5 – Non sale sempre coi tempi giusti, è graziato da Milik. Si mangia un gol alla mezzora. Colleziona errori tecnici, si immola su Payet nel finale.

ACERBI 6 – Ha riposato causa squalifica dopo gli impegni con la nazionale, fa ancora un po’ di fatica a tenere la linea.

MARUSIC 6 – Schierato a sinistra al posto di Hysaj per contenere le folate di Under, che gli scappa via pericolosamente in sole due circostanze.

BASIC 6 – Ancora dal 1’ per dare fisicità alla mediana. Si applica tanto, morde le caviglie dei rivali, mostra buona personalità. Dal 55’ LUIS ALBERTO 5,5 – Tarda a servire Immobile in occasione del gol annullato. Entra con superficialità.

CATALDI 7- Fraseggia bene nello stretto, è molto aggressivo nel pressing, batte i piazzati con qualità. Mette in porta Immobile nella ripresa. Il migliore. Dal 77’ LUCAS LEIVA SV

MILINKOVIC 6 – Pilastro anche quando non punge. Lotta su tutti i palloni, vince molti duelli e si inserisce con costanza. Dal 55’ AKPA AKPRO 5,5 – Subentra a Milinkovic e porta dinamismo, non ha paura nei contrasti. Un suo errore di posizionamento rischia però di costare caro.

FELIPE ANDERSON 5,5 – Avvio timido, forse influenzato dai postumi di Lazio-Inter. Cresce alla distanza, ma viene sistematicamente raddoppiato. Dal 55’ PEDRO 6 – Pau Lopez gli nega la rete con un miracolo. Entra

IMMOBILE 5 – Sempre in offside nella prima frazione, manda alto a tu per tu con Pau Lopez, segna in fuorigioco e colpisce la traversa. Serata no.

ZACCAGNI 5,5 – Alla prima da titolare all’Olimpico, aiuta nei ripiegamenti, davanti è troppo fumoso. Dal 77’ RAUL MORO 6 – Entra bene in partita, salta l’uomo e fa ammonire Rongier. Spreca di testa nel finale.

ALL. SARRI 6,5 – Tarantolato in panchina, telecomanda i movimenti dei suoi ragazzi.

MARSIGLIA

PAU LOPEZ 7 – Sicuro in tuffo su Luiz Felipe, si ripete d’istinto sull’ex Salernitana.

SALIBA 6,5 – Avvia l’azione dell’OM dalle retrovie e si incolla a Zaccagni senza mai farlo pensare.

CALETA-CAR 6,5 – Veterano della retroguardia, il croato – che in passato fu in orbita Lazio – è sempre attento su Immobile.

LUAN PERES 6,5 – Difende sul centro-sinistra, con ottima fisicità e discreta tecnica. Ottimo in tackle.

LIROLA 6 – Nell’inconsueta posizione di esterno alto di sinistra, l’ex Sassuolo e Fiorentina tiene basso Lazzari. Dal 60’ DIENG 6 – Molto rapido e duttile, prima da ala destra, poi a sinistra. Quando entra Gerson, si accentra. Buon impatto sul match.

GUENDOUZI 7 – Intelligenza tattica sopraffina ed esperienza da vendere. E’ ovunque. Dal 73’ GUEYE 6 – Entra per dare sostanza al centrocampo

RONGIER 6 – Il meno appariscente, comunque tecnico ed efficace. Prende il giallo per fallo tattico su Raul Moro.

KAMARA 6 – Eclettico e con buona tecnica, l’ex obiettivo di mercato della Lazio fa uscire i suoi con eleganza. Spende il giallo sul ripartente Zaccagni.

UNDER 7 – Torna a Roma da ex giallorosso, si mangia un gol al 15’. Scappa a Marusic e chiama Strakosha al miracolo al 40’. Quando accelera semina il panico.

PAYET 6 – Leader carismatico e tecnico del club, gioca a tutto campo e si esibisce in cambi di campo belli da vedere.

MILIK 5,5 – Sfida il suo Maestro Sarri, sfiora la rete in due circostanze a metà primo tempo. Poi sparisce. Dal 72’ GERSON 6 – L’ex Roma entra per fare il falso nove

ALL. SAMPAOLI 6,5 – L’allievo di Bielsa persegue il dominio e viene a Roma per attaccare. Mette in campo una squadra alta, corta e tatticamente preparatissima.

ARBITRO: AYTEKIN (Ger) 6,5 – Sempre molto vicino all’azione, non sbaglia nulla.