Incredibile: Jacobs fuori dalle nomination per i migliori 10 atleti dell’anno

Delusione italiana dopo la scelta dei 10 candidati al titolo di atleta dell’anno: fuori Marcell Jacobs e anche Tamberi

L’atletica italiana esclusa nonostante un anno trionfalo. E’ incredibile quanto deciso da World Athletics che ha pubblicato la lista dei 10 candidati al riconoscimento di Atleta dell’anno. Un elenco nel quale non figura nessun nome italiano. Non c’è Gianmarco Tamberi che pure ha vinto l’oro olimpico nel salto in alto e si è portato a casa anche la Diamond League.

Non c’è soprattutto Marcell Jacobs con i suoi due ori olimpici nella velocità e la vittoria mondiale nei 60 m. Una scelta che ha sorpreso con la stessa World Athletics che ha precisato come le “le nomination sono state selezionate da una giuria internazionale di esperti di atletica leggera, composta da rappresentanti di tutte e sei le aree continentali”.

Atleta dell’anno, i 10 candidati: non c’è Jacobs

No a Jacobs, no a Tamberi, ma chi sono i 10 nominati? Tutti campioni olimpionici, partendo dall’ugandese Joshua Cheptegei (campione olimpico dei 5000 e argento dei 10000), quindi l’americano Ryan Crouser (lancio del peso) ed ancora lo svedese Mondo Duplantis (csalto con l’asta), il norvegese Jakob Ingebrigtsen (1500m), il keniano Eliud Kipchoge (maratona), il portoghese Pedro Pichardo (salto triplo), Daniel Stahl (oro nel disco e vincitore della Diamond League), il greco Miltiadis Tentoglou (salto in lungo), il canadese Damian Warner (decathlon) e il norvegese Karsten Warholm (400 ostacoli). Tutti oro a Tokyo2020. Come Jacobs e Tamberi, ma per loro la nomination non è arrivata.