Diretta Napoli-Legia Varsavia | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Napoli-Legia Varsavia, per la terza giornata della fase a gironi di Europa League

Imbattibile in campionato con otto vittorie su otto partite, il Napoli cerca il primo successo in Europa League. Con un solo punto conquistato nelle prime due giornate, Luciano Spalletti ha l’obbligo di battere il Legia Varsavia per rimettersi in carreggiata nel Gruppo C. Ultima forza del girone, la squadra partenopea deve rispondere al Leicester, vittorioso ieri sul campo dello Spartak Mosca. Primi in classifica, i polacchi sperano di non confermare il classico adagio “non c’è due senza tre”, visto che hanno perso gli unici due precedenti contro i campani. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Napoli-Legia Varsavia

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. All.: Spalletti.

LEGIA VARSAVIA (3-5-2): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Luquinhas, Emreli. All.: Michniewicz.

CLASSIFICA GRUPPO C: Legia Varsavia 6; Leicester 4; Spartak Mosca 3; Napoli 1