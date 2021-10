Coronavirus, Sileri: “Senza varianti vedo un Natale in libertà”

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri torna sull’emergenza Coronavirus in Italia con focus sulla situazione e il periodo natalizio che si avvicina

Si avvicina ad ampie falcate il tanto atteso periodo natalizio, ed a tal proposito è intervenuto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che a “105 Kaos” in onda su ‘Radio 105’ ha sottolineato: “Salvo che non accadano cose strane tipo nuove varianti, io vedo un Natale in cui potremo finalmente fare il cenone, un Natale in libertà. Ovviamente ci saranno ancora distanze e mascherina, ci sarà ancora il Green pass”.

Ha quindi aggiunto: “Rischiamo ancora delle varianti che possono generarsi sul nostro terreno nazionale o essere importate, poi dobbiamo ancora capire quante terze dosi dovremmo fare. Andiamo per gradi”.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Fondazione GIMBE: “Tutti i numeri in calo”

Coronavirus, Sileri: Green Pass e mascherine a scuola

Sileri ha proseguito sulla situazione legata al Green Pass: “Il Green pass ha una duplice anima la più importante è quella legata alla vaccinazione perché quando hai 45 milioni di italiani che hanno fatto almeno una dose di vaccino e completeranno con la seconda, significa avere numeri eccellenti, e una quota di coloro che non vogliono vaccinarsi fanno il tampone e significa che abbiamo dei numeri di tamponi molto molto elevato. Questo vuole dire scovare dei positivi che altrimenti non troveresti”. Sulle mascherine: “La mascherina non verrà tolta, perché la circolazione del virus rischia di essere più sostenuta come sta accadendo nel Nord Europa, è vero che con il Green pass la stiamo tenendo molto bassa, ma dobbiamo ancora tenerla sotto osservazione. Sicuramente per 6-8 settimane ancora la dovremo tenere”.