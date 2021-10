Coronavirus, Fondazione GIMBE: “Tutti i numeri in calo”

La Fondazione GIMBE ha diffuso il consueto report settimanale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus: gli ultimi riscontri

Nella settimana che va dal 13 al 19 ottobre, il consueto monitoraggio della fondazione GIMBE rileva tutti i numeri in calo dell’epidemia di Coronavirus in Italia, esclusi i decessi che restano ancora stabili. In calo gli attualmente positivi, 74.546 rispetto a 82.546, ed anche le persone in isolamento domiciliare (71.768 vs 79.511), oltre ai ricoveri con sintomi e le terapie intensive che scendono a 355 rispetto a 370.

Per ciò che concerne la campagna vaccinale risalgono le somministrazioni che sfiorano le 179mila al giorno ma le terze dosi sono a rilento. Il documento descrive quindi l’effetto Green Pass: “In 7 giorni +78,5% di tamponi rapidi e +4,7% di nuovi vaccinati”. Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE inoltre afferma: “A livello nazionale scendono da 7 settimane i nuovi casi settimanali. Nell’ultima settimana tuttavia il calo è solo dell’1,9% anche in ragione di un aumento dei tamponi totali che sfiora il 50%: ben +930 mila rispetto alla settimana precedente”. Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione GIMBE evidenzia: “Sul fronte ospedaliero si registra un ulteriore calo dei posti letto occupati dai pazienti COVID-19: rispetto alla settimana precedente scendono del 9,1% in area medica e del 4,1% in terapia intensiva”.