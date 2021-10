Scoppia il doppio caso di mercato: “Lui è il titolare, l’altro è disconnesso dalla realtà”

Dopo aver battuto, con fatica, il Lipsia in casa nella terza giornata della fase a gironi della Champions League, il Psg deve gestire due situazioni spinose

La vittoria contro il Lipsia, nel terzo turno della fase a gironi della Champions League, ha portato tre punti importanti, ma non il sereno in casa Paris Saint-Germain, scossa da due questioni che stanno diventando complicate da gestire.

In questi giorni, infatti, i parigini hanno dovuto fare a meno di Mauro Icardi, alle prese con problemi personali con la moglie Wanda Nara che lo hanno portato a non essere presente a Parigi per gli allenamenti con la squadra di Mauricio Pochettino. Una situazione che, inevitabilmente, fa pensare anche a possibili scenari futuri, a gennaio o a giugno, di calciomercato. L’argentino, non è un mistero, è da diverso tempo accostato alla Juventus.

Nel frattempo, però, c’è prima da risolvere questa intricata vicenda: “Il Psg comprende e capisce i problemi familiari, ma non ha gradito il comportamento di Icardi – le parole di Luca Momblano, giornalista, a ‘Top Calcio 24’ – È un giocatore disconnesso dalla realtà parigina, arriva un senso di profondo fastidio rispetto a questo da Parigi”.

Grana Donnarumma: il Psg prende posizione

L’altra grana riguarda Gigio Donnarumma, arrivato in estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Milan e relegato ancora in panchina da Mauricio Pochettino, a favore di Keylor Navas. “La società ha detto al costaricense di stare tranquillo, perché lo ritiene il titolare – continua Momblano – La mia sensazione è che sia Pochettino ad aver chiesto alla società di fare questa mossa, perché evidentemente ha fatto la sua scelta. Questo può diventare un tema molto più intrigante di mercato, rispetto a quello che riguarda Icardi. Per esempio, a prescindere dall’opzione Juventus, il Barcellona può essere una soluzione, magari in prestito”.