Juventus, adesso cambia tutto: il no al rinnovo è definitivo

La Juventus tiene gli occhi sempre ben puntati in Inghilterra. I talenti non mancano ed un centrocampista ha persino rifiutato il rinnovo: la situazione

Sta ormai prendendo forma la Juventus di Massimiliano Allegri, che superati i problemi iniziali ha iniziato un percorso di risalita importante in campionato, manifestando una grande continuità soprattutto nei risultati. Anche in Champions la striscia positiva di Chiesa e compagni non si ferma, con tre successi in altrettante partite che lasciano ben sperare per il futuro, ancora tutto da esplorare della squadra di Allegri.

Anche il centrocampo, tallone d’Achille dello scorso anno, ha preso coscienza delle proprie capacità, con Locatelli padrone del reparto. Eppure i bianconeri potrebbero non accontentarsi e la prossima estate potrebbero andare a piazzare un altro colpo di livello per innalzare la qualità tecnica. In questo senso occhio a cosa accade in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sgarbo supremo: contatti con l’agente per il colpo a zero

Calciomercato Juventus, vuole giocare la Champions: Tielemans rifiuta il rinnovo

Sono diversi i profili in quel ruolo monitorati da Nedved e Cherubini, dei quali uno è Youri Tielemans, centrocampista classe ’97 di proprietà del Leicester. L’ex Anderlecht sin dagli albori della propria carriera ha mostrato enormi qualità tecniche ed ampi margini di miglioramento, tanto da attirare su di se le mire di ogni top club europeo. Il suo contratto con gli inglesi scadrà a giugno 2023 e per ora non arrivano segnali positivi sul prolungamento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio addio e poker da urlo | Follie dalla Premier

Stando a quanto sottolineato da ’90min.com’, Tielemans ha rifiutato l’ultima offerta del Leicester per il rinnovo del contratto e sta continuando a valutare le sue opzioni. Il belga non mostra la volontà immediata di lasciare il club, ma non pare intenzionato per il momento a firmare un prolungamento, scatenando inevitabili voci su di se. Al netto della Juventus Tielemans piace anche a Manchester United, Chelsea e Liverpool in Premier, e Real Madrid, Atletico Madrid e Bayern Monaco all’estero. Il Leicester dal canto suo voleva intavolare un rinnovo già prima dell’Europeo, ma l’entourage del ragazzo ha insistito sul fatto che avrebbero dovuto aspettare. Ora non pare il momento giusto per la firma e i dubbi sulla permanenza crescono.