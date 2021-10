Voti e tabellino del primo tempo di Zenit-Juventus, match della Gazprom Arena valevole per la fase a gironi di Champions League. Risultato ancora fermo sullo 0-0

La Juventus fa la partita ma non riesce a sfondare dopo il primo tempo del match della Gazprom Arena contro lo Zenit. Chiesa e Morata si scambiano spesso la posizione in attacco ma non riescono a pungere, mentre de Ligt è un muro dietro e lascia le briciole al colosso Dzyuba.

Malcom crea scompiglio nella metà campo avversaria, regia ordinata per Locatelli nello scacchiere di Allegri. McKennie è pericoloso negli inserimenti ma non riesce a fare male alla difesa russa. Partita al momento soprattutto di contenimento per la formazione di Semak.

ZENIT

Kritsyuk 6

Lovren 6

Chstiakov 6

Rakitskyy 5,5

Karavaev 6,5

Wendel 5,5

Barrios 5,5

Douglas Santos 5,5

Malcom 6,5

Dzyuba 5

Claudinho 6

All. Semak 5,5

JUVENTUS

Szczesny 6

De Sciglio 6

Bonucci 5,5

De Ligt 7

Alex Sandro 6

Bentancur 6

Locatelli 6,5

McKennie 6

Bernardeschi 5,5

Morata 5,5

Chiesa 5,5

All. Allegri 6

Arbitro: Scharer 6

TABELLINO

Zenit-Juventus 0-0

Zenit (3-4-3): Kritsyuk; Lovren, Chistiakov, Rakitskyy; Karavaev, Wendel, Barrios, Douglas Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho. A disposizione: Kerzhakov, Byazrov, Krugovoi, Azmoun, Kuzyaev, Mostovoy, Sutormin, Erokhin, Kravstov, Kuznetsov, Khotulev. Allenatore: Semak

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Bernardeschi, Morata, Chiesa. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Arthur, Danilo, Arthur, Ramsey, Cuadrado, Kean, Rugani, Kulusevski. Allenatore: Allegri

Arbitro: Scharer (Svizzera)

VAR: Dankert

Ammoniti: Barrios (Z)

Espulsi:

Note: recupero 1′