Kulusevski svela tutto: cosa ha fatto arrabbiare Allegri in Zenit-Juventus

Kulusevski ha realizzato il gol vittoria in Zenit-Juventus: lo svedese rivela nel post gara cosa ha fatto arrabbiare Allegri

“Avevo paura che non entrava quando ho visto che andava verso il palo, poi mi sono sentito molto meglio”. Dejan Kulusevski racconta così le emozioni provate in occasione del gol che ha deciso Zenit-Juventus.

Il calciatore svedese parlando ad ‘Amazon Prime’ commenta la gara di Champions: “E’ il mio primo gol in Champions, una vittoria importante ma anche una rete molto importante per me. Sono entrato, non sono riuscito all’inizio a fare la differenza. Ma devi sempre essere pronto e mi sono trovato al momento giusto”.

LEGGI ANCHE >>> Ora è UFFICIALE, clausola monstre: la Juventus costretta ad arrendersi

Zenit-Juventus, Kulusevski: “Abbiamo giocato male”

La vittoria però non è servita a calmare Allegri apparso molto arrabbiato al fischio finale. Kulusevski spiega perché il tecnico non era soddisfatto: “Allegri ci chiedeva di girare di più e meglio la palla, la perdiamo facilmente. Abbiamo giocato molto male ma è una forza anche vincere giocando male”.