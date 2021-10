Zenit-Juventus, Arrivabene parla chiaro: “Ecco cosa serve per vincere”

L’Ad della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato prima del match di Champions contro lo Zenit

Prima di Zenit-Juventus, definito da Allegri un match-ball in ottica qualificazione agli ottavi di Champions, ha parlato anche l’Ad bianconero Maurizio Arrivabene.

Zenit-Juventus, Arrivabene: “Diventeremo belli, ma conta lo spirito di squadra”. Poi il confronto con la Formula 1

“Questa Juventus pano piano diventerà anche bella – ha esordito Arrivabene a ‘Prime’ – ma l’importante è che la squadra abbia determinazione e spirito, tutto ciò insomma che porta a superare qualsiasi ostacolo. Se ci sono molte similitudini tra la Formula 1 e il calcio? Sì, vedi le performance e l’aspetto economico che meriterebbe un approfondimento a parte – la risposta del CEO della Juve – Per quanto riguarda le performance, si parla di vincere che è la cosa più importante. In Formula 1 hai due piloti che io paragonerei ai bomber, dietro a loro c’è però una squadra che lavora, una squadra di tecnici. Non penso che Hamilton, tanto per fare un nome, sarebbe così vincente con una macchina diversa. Così nel calcio, un bomber eccelle se dietro ha una squadra. Il motore di una squadra è l’essere umano”, ha concluso.