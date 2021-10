Rescissione immediata per Higuain | Futuro già deciso

Il futuro di Gonzalo Higuain sta facendo discutere non poco nelle ultime ore. Ipotesi rescissione e non solo per il bomber ex Juventus

Gonzalo Higuain ha dimostrato in Italia e non solo capacità offensive straordinarie. Il bomber argentino si è imposto come uno dei migliori attaccanti in circolazione, capace di trascinare prima il Napoli e poi la Juventus a suon di gol.

Ora il Pipita è un ricordo per la Serie A e sta vivendo la sua avventura in MLS con la maglia dell’Inter Miami. Un’esperienza che, però, non è stata particolarmente esaltante per il bomber, almeno per il momento. Higuain ha messo a segno, infatti, solo 11 gol in 35 presenze con la maglia del suo attuale club, cifra ben al di sotto dei suoi attuali standard. E in ottica futura gli scenari potrebbero essere a dir poco clamorosi per il Pipita.

Higuain al bivio per il futuro: rescissione e addio al calcio

Nonostante il bomber argentino abbia un contratto che lo lega all’Inter Miami per altri dodici mesi, potrebbe arrivare la rescissione per il Pipita. Higuain, come riporta ‘The Sun’, a causa dei continui problemi fisici e una condizione atletica che non è di certo eccellente, potrebbe decidere di smetterla con il calcio giocato. Una scelta che, a soli 33 anni, sarebbe sicuramente inaspettata e sconvolgente per i tifosi. Vedremo, quindi, quali saranno le prospettive per uno dei bomber più apprezzati e allo stesso tempo temuti in circolazione.