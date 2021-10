Champions League, la cronaca di Zenit-Juventus 0-1

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Gazprom Arena’ tra lo Zenit di Semak e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus fa visita allo Zenit San Pietroburgo in una gara valida per la terza giornata del girone H di Champions League.

Da un lato i bianconeri di Allegri vanno a caccia della terza vittoria in campo europeo per rimanere primi a punteggio pieno e mettere subito una seria ipoteca al passaggio del turno. Dall’altro i russi di Semak hanno bisogno di un successo per l’aggancio in classifica e rimettere in discussione la qualificazione. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Gazprom Arena’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Zenit-Juventus

ZENIT SAN PIETROBURGO (4-3-3): Kritsyuk; Rakitskiy, Chistyakov, Lovren; Karavaev, Wendel, Barrios, Douglas Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho. All. Semak

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri

CLASSIFICA: Juventus punti 9, Chelsea 6, Zenit San Pietroburgo 3, Malmoe 0.