“C’è anche la Juventus”: la rivelazione che cambia il calciomercato

La Juventus è da sempre attenta al calciomercato che riguarda i calciatori a parametro zero: attaccante nel mirino di Cherubini

L’attenzione è sul match di Champions League contro lo Zenit, valido per la terza giornata della fase a gironi, ma il calciomercato non dorme mai e, dunque, si parla di possibili intrecci sull’asse Russia-Italia. Tra le fila della squadra di San Pietroburgo, c’è un calciatore che da diversi mesi viene accostato ai club italiani, complice anche la sua particolare situazione contrattuale.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sfiduciato da Allegri: lo vuole l’Inter

Stiamo parlando di Sardar Azmoun, 26enne bomber iraniano arrivato nel febbraio 2019 allo Zenit dal Rubin Kazan. Sei le reti realizzate in dodici presenze stagionali agli di ordini di Sergej Semak, il suo attuale allenatore, ma l’accordo in scadenza nel giugno del 2022 rende il calciatore chiacchieratissimo in ottica mercato. Già nella scorsa estate si era parlato di un possibile arrivo in Serie A, con Lazio, Napoli e Roma segnalate sulle sue tracce. Adesso, invece, si parla di un’altra possibilità italica, a parametro zero.

LEGGI ANCHE>>>Da Azmoun a Pogba: Zenit-Juve e Manchester United-Atalanta con sguardo al mercato

Questo è almeno quello che sostiene il giornalista Giorgio Kudinov, del russo ‘Sport-Express’, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Azmoun andrà in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e non ha intenzione di rinnovare con lo Zenit. Nell’estate scorsa si era parlato di Lazio e Napoli, mentre adesso in Russia è uscito anche il nome della Juventus. A gennaio può diventare un nome appetibile, quando potrà firmare per un altro club in vista della prossima stagione”. Dopo l’addio di Paratici, il nuovo direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, continuerà ad ingaggiare svincolati, come successo nel recente passato con Adrien Rabiot e Aaron Ramsey? Ancora pochi mesi e ne sapremo di più.