Zenit-Juve, Szczesny confessa: “Ho passato un momento difficile”

Alla vigilia della sfida di Champions League Zenit-Juventus, le parole in conferenza stampa del portiere bianconero Szczesny

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Zenit e Juventus, il portiere bianconero Szczesny è intervenuto in conferenza stampa. “Servirà lo stesso spirito delle ultime partite. Il rigore di domenica? Non ero scarso qualche settimana fa, non sono un fenomeno adesso” ha esordito l’estremo difensore polacco sulla gara di domani e il penalty parato contro la Roma.

Per il portiere alcuni momenti non sono stati semplici, come lui stesso ha rivelato: “Quando un giocatore passa un momento difficile bisogna stare zitti e lavorare cercando di recuperare i punti persi per la squadra. Io l’ho fatto e avevo anche il supporto della squadra, ora sto voltando pagina”. Sul mercato: “Sono sempre stato convinto di restare in estate”. Infine su Allegri: “Fatico a parlare di lui avendolo a fianco. Ho avuto la possibilità già prima di lavorare col mister e si è vista la sua mano nelle ultime gare”.