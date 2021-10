Lazio, UFFICIALE: 7 mesi di squalifica per il caso tamponi

Lazio, caso tamponi: il comunicato ufficiale da parte della Figc dopo la decisione della Corte Federale d’Appello in merito al presidente Lotito

Due mesi di inibizione al presidente della Lazio, Claudio Lotito. Lo ha deciso la Corte Federale d’Appello in merito al caso tamponi legato al club biancoceleste. Per la società capitolina una sanzione di 50 mila euro di ammenda, mentre per i medici sociali del club, Pulcini e Rodia, cinque mesi di inibizione. Lotito e i due medici del club erano stati inibiti per 12 mesi.

Questo il comunicato della Figc:

“La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite presieduta da Marco Lipari, chiamata dal Collegio di Garanzia del CONI ad effettuare una nuova valutazione della misura della sanzione sul ‘caso tamponi’ legato alla Lazio, ha parzialmente accolto i reclami proposti dal presidente del club Claudio Lotito, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e dalla S.S. Lazio, determinando la sanzione in 2 mesi di inibizione per Lotito e in 5 mesi di inibizione per Pulcini e Rodia. La società biancoceleste è stata sanzionata con 50mila euro di ammenda”.