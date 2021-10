Così Allegri si gioca il (primo) match-ball Champions: un big fuori?

La Juventus attesa dalla trasferta in Champions League contro lo Zenit: le possibili scelte di Allegri

Come un match-ball domani a San Pietroburgo. Così Massimiliano Allegri ha definito la trasferta in Russia della Juventus contro lo Zenit, con i bianconeri che hanno la possibilità grazie ad una vittoria di prenotare il pass per gli ottavi di Champions League dopo i successi con Malmoe e Chelsea.

Slitta ancora il rientro di Dybala (il numero dieci dovrebbe tornare disponibile con l’Inter), mentre c’è da registrare il recupero lampo di de Ligt che nella rifinitura alla Continassa si è allenato insieme al resto del gruppo. L’olandese ex Ajax ci sarà dall’inizio e farà coppia con Bonucci al centro della difesa. Rispetto alla Roma rientra dal 1’ anche Alex Sandro, mentre in mediana vista l’indisponibilità di Rabiot e un Arthur ancora in rodaggio si va verso la conferma degli uomini scesi in campo domenica contro i giallorossi.

Champions League, Zenit-Juventus: le possibili scelte di Allegri

Qualche dubbio in più invece in attacco, dove Morata ha la possibilità di ritrovare un posto da titolare. Tre candidati per due maglie nel tandem offensivo: lo spagnolo, insieme a Kean e Chiesa, è in corsa per partire dall’inizio. L’ex Fiorentina, poco brillante con la Roma, potrebbe tirare il fiato almeno inizialmente ed essere protagonista a gara in corso.

Probabile formazione anti-Zenit (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Morata (Chiesa)