Invasione dei tifosi e scontri in campo: choc in Slovacchia

Lancio di oggetti e petardi e scontri in campo: succede di tutto in Spartak Trnava-Slovan Bratislava. La gara non è stata disputata

Un altro clamoroso episodio di violenza e inciviltà si è verificato nel mondo del calcio, stavolta in Slovacchia. Gli incontri tra Spartak Trnava e Slovan Bratislava sono sempre ad alto rischio a causa della accesa rivalità tra le due tifoserie, e anche ieri hanno portato a scontri in campo ed alla sospensione della partita, che non è più ripresa. Nonostante l'alto allarme e le misure prese per l'occasione, infatti, gli incidenti sono addirittura scoppiati dopo solo 15 minuti di gara. Dopo lo scambio di insulti e cori le due tifoserie hanno invaso il campo.

Caos in Slovacchia: invasione di campo e scontri. La ricostruzione

Lancio di oggetti, petardi e fuochi d'artificio: è scoppiato il caos in campo che ha portato a scontri tra i tifosi. L'arbitro ha subito sospeso il match mandando i giocatori negli spogliatoi e la partita non è nemmeno ripresa a causa delle fortissime tensioni.

I facinorosi delle due tifoserie sono stati successivamente evacuati dalla polizia. Un altro spettacolo indegno per una partita di calcio.