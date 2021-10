Calciomercato Juventus, scambio a gennaio e doppio addio

Possibile scambio a gennaio che rappresenterebbe un doppio addio per la Juventus: l’operazione che taglierebbe fuori i bianconeri

Mauro Icardi infiamma il calciomercato. L’attaccante argentino non sta trovando molto spazio al Psg e per lui si parla di un possibile addio già a gennaio. Negli ultimi giorni anche le vicende private hanno riacceso i riflettori sul suo possibile ritorno in Italia: si parla anche di un clamoroso ritorno all’Inter, senza dimenticare la pista classica che lo porterebbe alla Juventus. Ma l’ex capitano nerazzurro potrebbe finire anche in uno scambio con il Barcellona che farebbe la felicità di Lionel Messi. Lo riferisce ‘elnacional.cat’, secondo cui già a gennaio potrebbe esserci un’operazione che rappresenterebbe una doppia beffa per la Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | Bomba Icardi in attacco

Calciomercato Juventus, scambio Icardi-Aguero a gennaio

Mauro Icardi potrebbe, infatti, finire in uno scambio con il Barcellona: l’ex Inter finirebbe in blaugrana, con il Kun Aguero a fare il percorso opposto. Una soluzione che farebbe piacere anche a Messi considerato il rapporto di amicizia che lo lega all’ex Manchester City.

Una ipotesi che lo stesso ‘elnacional.cat’ considera difficile da realizzarsi visto che il Barcellona, pur avendo la necessità di una punta come Icardi in squadra.