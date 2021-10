Dopo il Torino, Spalletti svela chi tirerà il prossimo del Napoli

Luciano Spalletti ha commentato la gara tra Napoli e Torino: le parole del tecnico su Insigne e Osimhen

Il Napoli vince l’ottava partita consecutiva e continua a stare in testa alla classifica. Al termine della gara contro il Torino, Luciano Spalletti ha parlato a ‘DAZN’: “Osimhen è un calciatore fortissimo, attraversa un buon momento di forma. Ma è fondamentale che prende più cose in ciò che prima non dava importanza: sta diventando più completo”.

ATTACCANTI – “Quando hai a disposizione tanti calciatori forti nel reparto offensivo, abbiamo delle soluzioni da giocarci. Si spera quindi di sbloccarla. Juric? Un allenatore forte, sa caricare benissimo le proprie squadre e contro di lui escono sempre partite così”.

RRAHMANI – “Un calciatore che si è guadagnato di essere titolare. E’ al livello degli altri, deve migliorare nelle scelte nella costruzione, poi dietro è completo. E’ un bravissimo ragazzo”.

PRESSIONI – "Da un punto di vista fisico, di qualità, vedere i rientri di Politano, di Insigne. Sono cose che compattano, danno forza, creano lo spirito di squadra, fanno gruppo. Stasera siamo stati a buonissimo livello, c'è ancora da fare passi avanti, ma abbiamo costruito, abbiamo lottato".

INSIGNE – “Vive in base al suo sentimento, lui è molto attaccato. Era dispiaciuto di non aver contribuito alla ricerca della squadra. Altra rigorista? Per me il prossimo rigore lo batte Insigne, quello dopo Lorenzo e il terzo il capitano”.

Napoli-Torino, Spalletti esalta Anguissa: “Calciatore di altissimo livello”

ANGUISSA – “E’ un giocatore di altissimo livello, sa far tutto, macina chilometri, sa dove direzionare la palla. E soprattutto è un bravo ragazzo: le partite si vincono con le persone serie”.

MIGLIORAMENTI – “E’ cresciuta come mentalità, nell’andare a fare battaglia. C’è un coinvolgimento, abbiamo ritrovato il pubblico: la vittoria tanta sporca non è. Era una partita difficile. Il pubblico meritava la vittoria: stasera aver gioito insieme è stato importante”.