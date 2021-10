Francesco Facchinetti ha denunciato Conor McGregor per un aggressione subita nella notte: l’annuncio sui social

In questi giorni Conor McGregor si trova in Italia, e più precisamente a Roma, come si può evincere dai social del fighter più celebre al mondo. L’imprenditore irlandese nei giorni scorsi ha anche incontrato José Mourinho. Nella notte, però, è stato protagonista di un fatto piuttosto grave. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Francesco Facchinetti, sul proprio profilo ‘Instagram’, ha denunciato Conor McGregor con l’accusa di averlo aggredito senza un motivo apparente. Nei video pubblicati, Facchinetti appare con un un evidente ematoma sul labbro e sul naso. Il figlio dei ‘Pooh’ ha annunciato che procederà per vie legali e la questione sarà approfondita in tutte le sedi di competenza.