Nuova positività al Covid-19 in Serie A, annuncio ufficiale della Salernitana

Non solamente Milan e Juventus, nuovo caso di positività al Covid-19 in Serie A: annuncio ufficiale della Salernitana

Sono giornate convulse per la Serie A: dopo la pausa delle nazionali, infatti, sono diversi i giocatori risultati positivi al Covid-19. La Juventus è alle prese con la positività di Adrien Rabiot, mentre il Milan ha trovato positivi Theo Hernandez e Brahim Diaz. In serata, poi, è arrivato l’annuncio della Salernitana. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il club campano ha annunciato che il calciatore Frédéric Veseli è risultato positivo al tampone molecolare effettuato presso il suo domicilio. Il difensore svizzero non ci sarà, quindi, per la sfida contro lo Spezia di domani pomeriggio.