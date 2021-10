Napoli, rubata la Panda di Spalletti: scatta la denuncia

Napoli, Luciano Spalletti derubato della propria auto: scatta la denuncia prima del ritiro della squadra

Brutte notizie per Luciano Spalletti. Il tecnico è infatti finito nel mirino dei ladri. L’allenatore del Napoli non ha più ritrovato la sua Fiat Panda, parcheggiata nel piccolo slargo davanti all’hotel Britannique, lungo corso Vittorio Emanuele. Spalletti ieri sera era rientrato tardi in hotel, dove alloggia sempre quando è in città e dove va in ritiro con la squadra per preparare i match al Maradona, e aveva deciso di non parcheggiare l’utilitaria in garage per arrivare prima a Castel Volturno oggi.

Questa mattina però il tecnico ha avuto la sgradita sorpresa di non trovarsi più l’auto. Prima quindi di recarsi al centro sportivo, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Le telecamere di sicurezza dell’hotel potrebbero tornare utili nella ricostruzione dell’accaduto.