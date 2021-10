Lazio, la rettifica di Sarri: “Non ha avuto il Covid-19”

Oggi, nella conferenza stampa della vigilia di Lazio-Inter, l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato delle condizioni di uno dei suoi calciatori

“Fino a poco tempo fa, Radu non sembrava in grandissima condizione, ma adesso sta crescendo. Dopo il Covid ha avuto alcune difficoltà nei recuperi rispetto al passato, questa malattia ti lascia strascichi che sono ancora poco conosciuti”: queste le parole dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia del match contro l’Inter sul difensore rumeno. A distanza di alcuni ore, attraverso il sito ufficiale del club biancoceleste, arriva la rettifica dello stesso tecnico toscano: “Il calciatore non ha contratto il Covid-19 ed è stato sottoposto regolarmente, come tutto il resto della squadra, questa estate, alla doppia dose di vaccino che nel suo caso ha dato, per alcuni giorni, una lieve e persistente reazione”.