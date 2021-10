Juventus, esplode il caso: è infelice in Italia, non torna

La Juventus sta vivendo indirettamente un vero e proprio caso legato a un suo tesserato. Non vuole più tornare in Italia

Questione di talento e, alcune volte, di sregolatezza. La Juventus si è mossa in maniera importante per arrivare al calciatore, ma ancora, e non in bianconero, è un vero e proprio oggetto misterioso. Ma andiamo con ordine. Stiamo parlando di Mohamed Ihattaren, talento tutta corsa e dribbling su cui la Juventus ha puntato quest’estate. Come la Sampdoria, che l’ha preso in prestito, contando su quelle qualità che sono da sempre sotto gli occhi di tutti.

Purtroppo non lo sono stati neanche i problemi extra campo che hanno afflitto e rallentato la carriera del ragazzo. Carriera che ora sembra a un nuovo punto di svolta. L’ambientamento del talento in Italia, infatti, va a rilento e ben presto potrebbe succedere ciò che fino a qualche settimana fa nessuno avrebbe voluto.

Calciomercato Juventus, Ihattaren e un futuro sempre più dubbio

Le voci dall’Olanda si susseguono e non fanno, di certo, ben sperare per il futuro di Ihattaren. Il talento, infatti, è ora in Olanda per motivi familiari. La questione, però, come riporta ‘Ad’ sarebbe ben più grave, dato che il ragazzo sarebbe molto infelice in Italia. Un caso, ormai esploso, che starebbe preoccupando e non poco anche Massimo Ferrero e la Sampdoria. Non solo un ambientamento che fatica ad arrivare, ma una vera e propria decisione all’orizzonte che potrebbe ben presto portarlo lontano dall’Italia. E lui non vorrebbe nemmeno far ritorno a Genova. Una situazione che di certo va monitorata con estrema attenzione.