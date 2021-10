Coronavirus, gli USA riaprono i confini per i turisti vaccinati l’8 novembre

Arrivano buone notizie per i viaggiatori: dall’8 novembre gli USA riapriranno i confini per i turisti vaccinati con entrambe le dosi

Un anno e mezzo senza poter raggiungere gli Stati Uniti per i turisti di tutto il mondo. Un periodo infinito per chi ama gli 'States', ma che finalmente è giunto al termine.

Un funzionario della Casa Bianca ha rivelato che l’8 novembre gli USA riapriranno i propri confini ai turisti in possesso della doppia dose di vaccino. L’amministrazione di Joe Biden riaprirà le frontiere, con tutte le cautele del caso, mettendo fine ad un blocco di oltre 18 mesi. I viaggiatori, oltre a dimostrare di aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Covid-19, dovrà esibire un tampone negativo effettuato nei tre giorni precedenti e dovrà indossare la mascherina.