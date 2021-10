Il giornalista Matteo Caronni è intervenuto alla CMIT TV parlando di Juventus, in particolare si è soffermato su de Ligt, Bonucci e Dybala

La Juventus prosegue la preparazione in vista del big match contro la Roma. Allegri rischia seriamente di non poter contare su Dybala, che oggi non ha preso parte al test di gruppo contro il Chieri. Saranno, invece, regolarmente a disposizione Bonucci e de Ligt. Il giornalista di ‘Telelombardia’, Matteo Caronni, è intervenuto alla CMIT TV di Calciomercato.it e ha parlato dei tre bianconeri. Il collega ha riservato parole dure per l’olandese: “È stato un altro grave errore di Paratici. Non sul valore di de Ligt, ma sulla valutazione e sull’ingaggio. Non puoi mai dare 75 milioni per un giocatore che ha ancora bisogno di crescere.

Il giornalista ha aggiunto: “Non ho dubbi che de Ligt tra due/tre anni sarà tra i primi difensori al mondo, se non addirittura il primo. Ma con quelle valutazioni e quell’ingaggio non deve esserlo tra due/tre anni, deve esserlo domani mattina. Lui oggi non lo è. Secondo me è un buon difensore, ma non è un centrale dominante. Mi pare di capire che anche Allegri lo veda così. È stato un errore“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

“Scarso forse è troppo – prosegue Caronni su Bonucci -, ma in fase difensiva è un difensore normale. È un ottimo giocatore. All’epoca erano due i bodyguard, Barzagli e Chiellini, oggi ne basta uno, ma senza un vero difensore al suo fianco fa fatica. È un giocatore meraviglioso con la palla tra i piedi a impostare, ma secondo me quando uno si chiama difensore la prima cosa che deve fare è difendere e lui non lo fa benissimo“.

Infine, ha affrontato anche il tema del carisma, chiamando in causa anche Dybala: “Servono 3/4 giocatori almeno. Non credo ci sia da rifare quasi tutto, ma manca carisma nella squadra. In attacco non ci sono leader, perché la verità è che Dybala è un ottimo giocatore, ma non ha la personalità del leader. Con giocatori come lui non puoi basare il tuo futuro“.