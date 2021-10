Calciomercato Juventus, Paratici fa sul serio per un big bianconero

Calciomercato Juventus: Paratici ha messo nel mirino un big bianconero. Possibile assalto nella prossima estate: tutti i dettagli

Il Tottenham di Paratici guarda con grande attenzione alla Serie A. Nell’ultimo calciomercato estivo l’ex dirigente della Juventus ha acquistato Gollini e Romero dall’Atalanta, e messo nel mirino in particolare il gioiello della Sampdoria Mikkel Damsgaard. Nelle prossime sessioni gli ‘Spurs’ potrebbero tornare alla carica e dare l’assalto anche ad un big bianconero, che lo stesso Paratici ha riportato a Torino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Paratici punta Morata: tutti i dettagli

Nel mirino dell’ex Juve ci sarebbe Alvaro Morata: secondo quanto riportato da ‘AS’, il Tottenham starebbe monitorando la situazione dell’attaccante spagnolo, ancora in bilico in bianconero. Nella prossima estate la Juventus potrà riscattare il giocatore dall’Atletico Madrid per 35 milioni di euro, che si andrebbero ad aggiungere ai 20 già spesi per le due stagioni in prestito. Cherubini e la dirigenza potrebbero così decidere di acquistare Morata a titolo definitivo, chiedendo al Tottenham un cifra di circa 50 milioni di euro. Paratici è avvisato.