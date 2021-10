È asta totale per Chiesa: nuova offerta folle alla Juventus

Un’altra big s’inserisce nella corsa a Federico Chiesa, per il quale può scattare una vera e propria asta: offerta clamorosa alla Juventus

Passata la sosta delle Nazionali, la Juventus torna in campo. E lo farà contro un’avversaria non poco temibile, come la Roma di Mourinho. C’è pressione in casa ‘Vecchia Signora’, data soprattutto dalla consapevolezza di non poter più sbagliare. A causa dell’inizio negativo in campionato, i bianconeri si ritrovano settimi in classifica a quota 11 punti. La distanza dal primo posto – presieduto da Spalletti e dal suo Napoli – è già considerevole e la prossima giornata ci sarà l’Inter. Se gli uomini di Allegri dovessero raccogliere un magro bottino, il discorso scudetto forse si spegnerebbe del tutto. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Concentrazione altissima, quindi, per quanto riguarda il calcio giocato, ma anche il calciomercato. In particolare, c’è preoccupazione tra i tifosi per il futuro di Federico Chiesa. L’esterno è senza dubbio, per rendimento, l’elemento migliore della rosa dal suo arrivo a Torino e le sue notevoli qualità trascinano i compagni. Un profilo dallo spessore molto elevato, che inevitabilmente attrae le grandi compagini europee. Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Manchester City, United e Newcastle sono pronte a darsi battaglia per il suo acquisto. Ma alla lunga lista si aggiunge anche un’altra big.

Calciomercato Juventus, altro top club su Chiesa: offerta super

Stando a quanto riferisce ‘Dondiario.com’, Chiesa sarebbe finito nel radar del Real Madrid. L’attaccante, classe ’97, piace molto a Carlo Ancelotti, che avrebbe avanzato la sua candidatura alla società per la prossima estate. La Juventus, dal canto suo, vuole fare di tutto per resistere alle avances e non cedere il suo gioiello. Non a caso, la valutazione dell’ex Fiorentina supera i 100 milioni di euro.

Cifra monstre, che i ‘Blancos’ potrebbero tentare di abbassare inserendo nell’operazione Hazard o Asensio – profili da tempo nelle grazie della ‘Vecchia Signora’ -, il cui prezzo si attesta rispettivamente sui 30 e 40 milioni. A ciò aggiungerebbero una sostanziosa parte cash. Di fronte ad un’offerta del genere, la Juventus potrebbe vacillare.