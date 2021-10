Mendes interrompe la trattativa per il rinnovo: Juve alla finestra

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Pedri, il Barcellona è al lavoro per blindare anche un altro gioiello: l’indiscrezione dalla Spagna

Il Barcellona ha blindato Pedri fino al 2026. Un prolungamento con una clausola record da un miliardo di euro. Adesso nell'agenda del club catalano c'è il rinnovo di Ansu Fati, che è in scadenza di contratto nel prossimo giugno. La società sta trattando con il suo agente, Jorge Mendes, per blindare anche il suo nuovo numero 10 dopo l'addio di Messi. Ecco l'indiscrezione dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Mendes ferma la trattativa per il rinnovo di Ansu Fatti

Secondo quanto riportato da ‘El Chiringuito TV’, Ansu Fati ha deciso di rimanere al Barça e legarsi a lungo al club blaugrana. Anche la società ha intenzione di blindare il proprio gioiello. Tuttavia, Jorge Mendes avrebbe interrotto la trattativa per il rinnovo, che sarebbe al momento in stand-by. La Juventus, già accostata al talento classe 2002, è alla finestra. In ogni caso, filtra ottimismo in casa Barcellona ed anche Ansu Fati sembra destinato a prolungare con i catalani.