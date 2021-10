Zeman choc: "L'Italia è il paese più dopato del mondo"

Zeman ha rilasciato una lunga intervista toccando anche il tema del doping. Ecco le parole del tecnico del Foggia

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Zdenek Zeman è ripartito dal suo Foggia e, in un’intervista a ‘Fanpage’, ha rivelato di non aver mai pensato al ritiro: “Non ho mai pensato di smettere, avevo sempre voglia di dare qualcosa ai giocatori e ai tifosi”. Il tecnico ex Roma si è poi soffermato sul delicato tema del doping: “Io ho parlato prima di abuso di farmaci. C’era gente che prendeva 20 pillole al giorno, non penso che chi fa sport ne abbia bisogno. Poi è venuto fuori che c’era doping vero”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Juve, indizio sul futuro di Kaio Jorge

“È stato tutto prescritto, come spesso accade qui, e si è chiusa la storia. In generale, le statistiche dicono che l’Italia è il paese più dopato del mondo in percentuale. – ha concluso Zeman – C’è qualcosa che non va e non si riesce a risolvere. Parlo di sport in generale, non soltanto di calcio“.