Spezia, ancora incubo Covid: UFFICIALE la positività

Dopo il boom dello scorso luglio, nuovo caso Covid in casa Spezia: ufficiale la positività del polacco Reca

Guaio in casa Spezia. Il club ligure ha ufficializzato la positività al Covid del polacco Reca. Il giocatore, già fermo ai box per un infortunio, si trova in isolamento. Dopo i numerosi casi che hanno coinvolto il club spezzino nel mese di luglio in piena preparazione, l’incubo Coronavirus torna a ripresentarsi tra le fila degli aquilotti.

Questo il comunicato del club:

“Lo Spezia Calcio comunica che, in seguito all’insorgenza di lievi sintomi influenzali che hanno spinto lo staff medico a effettuare un tampone di controllo a domicilio, il calciatore Arkadiusz Reca è risultato positivo.

L’esterno polacco, da diverse settimane esterno al gruppo squadra in quanto infortunato, è già in isolamento come previsto dal protocollo”.