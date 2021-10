“Non potevo non accettare il Milan”: le prime parole di Mirante

Ecco le prime parole di Antonio Mirante da nuovo portiere del Milan

Antonio Mirante è ufficialmente un nuovo portiere del Milan. Ai microfoni di 'Milan TV', l'estremo difensore ha rilasciato le sue prime parole da neo rossonero: "È stata una trattativa lampo. Spero che Maignan recuperi presto, io sono molto contento di questa nuova avventura. Non potevo non accettare il Milan. Spero di portare non solo esperienza ma tanta umanità, anche se da fuori ho potuto già notare che questo spogliatoio è a livelli altissimi".

E su Pioli: “Non abbiamo mai lavorato insieme, ci siamo sempre affrontati. Ho sempre avuto l’impressione di un allenatore preparato. È arrivato al Milan nel momento migliore e questo ha permesso alla squadra di crescere ulteriormente. Credo che questa crescita e questo matrimonio duri ancora a lungo”.