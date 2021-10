CMIT TV | TG mercato e speciale Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 19 per parlare delle ultime tematiche relative alle big di Serie A e non solo

Torna il consueto appuntamento con il TG della CMIT TV. Come sempre, a partire dalle ore 19, saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per tutte le ultime notizie. Introdurremo l’importante weekend di Serie A. Commenteremo tutte le ultime di mercato sulle big italiane ed estere oltre alle ultime notizie di giornata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In conduzione ci sarà Francesco Iucca con Andrea Gariboldi e Fabrizio Biasin. Ospiti della serata saranno l’ex attaccante Davide Moscardelli e i giornalisti Matteo Caronni ed Enrico Camelio.