Rifiutato il Barcellona: arriva all’Inter

Inter da tempo a caccia di un erede per Samir Handanovic. Mirino su Onana in uscita dall’Ajax che era stato ricercato anche dal Barcellona

L’Inter di Simone Inzaghi punta a difendere il titolo di campione d’Italia legittimato lo scorso anno da Antonio Conte. Quella attuale dovrebbe essere anche l’ultima annata da titolare per Samir Handanovic tra i pali della porta nerazzurra. Marotta e soci sono infatti da tempo a caccia di un erede degno di raccogliere i guantoni del capitano sloveno. Come anticipato tempo fa, tutti gli indizi portano ad Andrè Onana, estremo difensore camerunense in uscita a fine stagione dall’Ajax. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sul portiere dei ‘Lancieri’ nelle scorse settimane era tornato di moda anche il Barcellona, suo ex club, ma dalla Spagna lanciano ulteriori segnali sull’Inter. Secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’, il Barça ha mantenuto i contatti con l’agente del calciatore, per valutare il suo arrivo per la prossima stagione, ma ha incontrato il rifiuto di Onana. Sembra infatti in chiusura l’approdo del camerunense all’Inter per la prossima annata.