CMIT TV | TG mercato e Speciale Serie A: segui la diretta delle 14!

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 per parlare della Serie A e non solo

Torna il consueto appuntamento con il TG della CMIT TV. Come sempre, a partire dalle ore 14, saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per tutte le ultime notizie. Introdurremo l’importante weekend di Serie A. Commenteremo anche tutte le ultime di mercato su Roma, Milan, Juventus e le voci di un possibile acquisto dell’Inter da parte del fondo saudita Pif. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Giuseppe Barone e dal nostro inviato Martin Sartorio. Come ospiti ci saranno Daniele Galosso di ‘Tuttosport’ e Salvatore Riggio del ‘Corriere della Sera’.