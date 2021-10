Norvegia, numerosi morti: arrestato uomo armato con arco e frecce

Dramma in Norvegia dove un uomo, armato di arco e frecce, ha ucciso diverse persone: la polizia lo ha arrestato

Paura in Norvegia: a Kongsberg un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone e ferite altre. La polizia ha affermato di aver arrestato il sospettato non aggiungendo altri dettagli. Non è ancora stato comunicato il numero preciso di morti e feriti. Nella zona sono accorso numerose ambulanze e volanti della polizia, con in aiuto anche un elicottero. Il capo del polizia Oyvind Aas ha affermato che, secondo quanto raccolto fino ad ora, i sospettato ha agito da solo e non sono in corso ricerche di altre persone. Non ancora chiare le motivazioni che hanno spinto l’uomo all’estremo gesto: non si esclude la matrice terroristica.