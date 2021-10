Juventus-Roma, Allegri sempre più in ansia dopo l’ultimo allenamento

Non arrivano notizie incoraggianti su Morata e Dybala in vista della prossima sfida di Serie A contro la Roma

Si fa sempre più nebulosa la situazione relativa all’attacco della Juventus in vista delle prossime sfide, a partire da quella contro la Roma di domenica sera. Le condizioni di Paulo Dybala e Alvaro Morata non sono di fatti incoraggianti, e i bianconeri hanno alle porte anche una importante sfida di Champions dopo i giallorossi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Ecco Perché l’Inter (per ora) non può essere venduta al Fondo PIF

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Galosso sicuro: “Con Allegri non c’è feeling”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nello specifico anche oggi Dybala e Morata hanno svolto lavoro individuale personalizzato in campo tra parte atletica e col pallone.