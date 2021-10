Insigne, arriva la smentita ufficiale: “Non ci abbiamo mai pensato”

Le voci sul futuro del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, continuano a circolare con insistenza. Ma arriva la smentita sull’ultima indiscrezione

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il contratto di Lorenzo Insigne col Napoli resta in scadenza alla fine della stagione in corso. Nei giorni scorsi, la redazione di Calciomercato.it vi ha mostrato in esclusiva il video dell’incontro tra il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, e il procuratore del capitano, Vincenzo Pisacane. Ma, come riportato ieri, l’entourage resta ancora in attesa della proposta giusta. Nel frattempo, però, si è parlato anche di un possibile futuro in Major League Soccer, complice un incontro con alcuni emissari attiva sull’asse Italia-Stati Uniti d’America.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne: c’è un milione di distanza

Uno di questi è Andrea D’Amico, noto agente e intermediario di mercato, che, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, ha chiarito la situazione. “Insigne non si trasferirà in America. È normale che ci siano delle voci, ma non succederà niente. Se ci sono stati dei colloqui con persone che volevano Insigne in MLS? Assolutamente no, non è stato mai citato il suo nome, non abbiamo mai pensato di portare Lorenzo a giocare negli Stati Uniti. È stato un semplice incontro per motivi legati a possibili investimenti immobiliari del giocatore in America”. Parole chiare che ‘sgonfiano’ l’ipotesi circolata nella mattinata di ieri.