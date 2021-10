Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna Juventus e Real Madrid si apprestano a concludere uno scambio con protagonisti due centrocampisti

Lo scambio tra Juventus e Real Madrid, di cui vi abbiamo parlato lo scorso 12 ottobre, dovrebbe andare in porto a breve. A sostenerlo è ‘Diariogol.com’, che fa quindi riferimento già al prossimo calciomercato di gennaio: lo scambio è/sarebbe tra Adrien Rabiot e Dani Ceballos. Il francese è stimato dal tecnico bianconero, ma fin qui ha reso sempre a fasi alterne. Ancelotti, che lo fece debuttare anni fa al Psg, pare impazzisca per lui. Non apprezza granché, invece, il trequartista spagnolo rientrato dal prestito all’Arsenal: fin qui mai in campo, anche perché alle prese con l’infortunio all’articolazione della caviglia.

Rabiot, del quale la Juventus si libererebbe volentieri pure per una questione economica (il suo ingaggio supera i 7 milioni netti), e Ceballos (stipendio inferiore ai 3 milioni) potrebbero quindi scambiarsi le maglie nella finestra invernale. Il portale spagnolo non fornisce altri dettagli, ma dà per certo la conclusione a breve di un affare in cui non girerà moneta. Scambio alla pari, con annesse plusvalenze per entrambe le società nel caso dovesse chiudersi a titolo definitivo e non semplicemente con un ‘baratto’ di prestiti.