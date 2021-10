Pirlo-Barcellona, arriva l’annuncio dell’agente

Andrea Pirlo interessa al Barcellona per il futuro della panchina, arriva l’annuncio dell’agente Tinti

Andrea Pirlo è tra i nomi vagliati dal Barcellona per la sostituzione di Koeman. Il tecnico olandese è a rischio esonero ormai da tempo e la dirigenza catalana vaglia svariati profili per la panchina. L’agente di Pirlo, Tullio Tinti, a margine dell’Assemblea odierna dell’Assoagenti, ha parlato dell’eventuale approdo del giovane allenatore al Barcellona: “Non siamo in trattativa con nessun club per come stanno le cose ora. Ma chissà cosa accadrà in futuro…”.

Come anticipato da Calciomercato.it, Pirlo resta saldamente in corsa per la panchina del Barça. In questo momento d’incertezza rappresenta la soluzione più facilmente raggiungibile e se fosse per Laporta, forse, si accelererebbe subito per lui.