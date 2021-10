Albania-Polonia sospesa, il retroscena: la reazione di Szczesny

Tensione in Albania-Polonia, match di qualificazione ai Mondiali 2022: la sfida è stata sospesa per alcuni minuti, la reazione di Szczesny.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Momenti di tensione ieri, nel corso di Albania-Polonia, gara valevole per il gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2022. La sfida è stata sospesa per circa 20 minuti per le intemperanze dei tifosi di casa, che al gol vittoria di Swiderski per gli ospiti hanno lanciato in campo bottigliette e oggetti vari.

LEGGI ANCHE >>> Qatar 2022, l’Italia si qualifica se…

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La gara è poi ripresa con la vittoria dei polacchi per 1-0, che è valsa il sorpasso in classifica al secondo posto nel girone. Al termine della gara, ripreso il lancio di bottigliette in direzione della porta polacca dove c’era Szczesny. Il portiere della Juventus ha reagito prima applaudendo ironicamente, quindi raccogliendo una delle bottigliette piovute in campo e bevendo dalla stessa.