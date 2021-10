Paura Lemina, rapina a mano armata in casa dell’ex Juventus

Tanta paura per Fanny Neguesha, compagna dell’ex Juventus Mario Lemina, vittima di una rapina a mano armata in casa

Grande paura per Mario Lemina. L’ex centrocampista della Juventus, ora al Nizza, ha subito una rapina mentre si trovava fuori casa perché impegnato con il suo Gabon per le gare di qualificazione contro l’Angola ai Mondiali 2022. L’episodio si è verificato domenica sera e in casa si trovava la compagna del calciatore, Fanny Neguesha, insieme ad altre due donne. I rapinatori sarebbero entrati armati attorno alle 21.30, avrebbero minacciato e immobilizzato le tre donne, legandole, per poi rubare gioielli, abbigliamenti di lusso e articoli in pelle, il tutto per un valore di circa 300 mila euro.

A raccontare l’accaduto ci ha pensato proprio la compagna del calciatore, ex di Mario Balotelli. “Grazie per tutti i vostri messaggi e il vostro sostegno, siamo tutti sani e salvi e questa è la cosa più importante! – ha scritto in un messaggio pubblicato su Instagram – I guadagni illeciti non giovano a nessuno. Grazie almeno per avermi lasciato il mio bene più prezioso, la mia famiglia”.