Luis Alberto ha parlato della nuova Lazio di Sarri e delle differenze con Simone Inzaghi. Le dichiarazioni del centrocampista

"Tra due o tre mesi la Lazio divertirà tanto. Non so se vinceremo qualcosa, ma sicuramente ci divertiremo. La nostra qualità è molto simile a quella del Napoli di Sarri. Anzi, sotto alcuni aspetti credo che siamo anche migliori". Lo ha dichiarato Luis Alberto in un'intervista rilasciata a 'Rivista Undici'.

E sulle differenze tra Inzaghi e Sarri: “Inzaghi era un amico, un padre per tutti noi. Sarri invece ha una personalità diversa, più forte. Ha un’idea di gioco bellissima, l’abbiamo vista a Napoli o ad Empoli. Sappiamo di essere una squadra in costruzione. – ha concluso il fantasista biancoceleste – Solo dopo potremo fare grandi cose”.