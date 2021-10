Retroscena Lionel Messi | Alto tradimento per l’argentino

L’Atletico Madrid ha provato a prendere Lionel Messi. A raccontarlo è Simeone: “E’ stato Suarez a chiederglielo”

Questa estate è finita la lunghissima storia d’amore tra Lionel Messi e il Barcellona. L’argentino, tra le lacrime, ha detto addio al club blaugrana, per sposare il progetto Psg. Un addio inatteso che ha sorpreso davvero tutti. Nonostante il contratto già scaduto il 30 giugno, tutto lasciava pensare che alla fine le parti avrebbero proseguito insieme ma così non è stato.

Il Psg alla fine lo ha portato sotto la Torre Eiffel ma non è stato l’unico club a sognare l’acquisto della ‘Pulce’. In estate vi abbiamo parlato della possibilità del Manchester City di Pep Guardiola, oggi dall’Argentina giunge notizia di un clamoroso interesse da parte dell’Atletico Madrid di Simeone. E’ stato lo stesso tecnico argentino a rivelarlo: “Non ho chiamato Leo, ma ho chiamato Luis Suarez per chiedergli come stava Messi se era ansioso e se c’era una minima possibilità di poter venire all’Atletico Madrid. Avranno parlato tre ore ma il Psg era ossessionato da questo acquisto”, ha affermato Simeone ai microfoni di ‘Diario Olé’.