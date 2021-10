Piano anti-Superlega: “Ceferin sta ingolfando i calendari”

Si è appena conclusa la Nations League, ma non si placano le polemiche relative a tale competizione europea. Dalla Superlega alla FIFA, parla Moncalvo

Ieri sera si è conclusa la Nations League con la vittoria della Francia del duo Mbappe-Benzema, capace di piegare 2-1 la Spagna. Una competizione che per la verità non ha mai raccolto troppi consensi tra tifosi ed ambiente. A tal proposito è intervenuto il giornalista Gigi Moncalvo ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ partendo proprio dall’utilità di tale torneo: “Ceferin sta ingolfando i calendari con tutte queste competizioni per evitare che la Superlega possa diventare realtà. Il Mondiale in Qatar del 2022? È un’eredità lasciata dal disastroso Blatter. Gli stadi costruiti per l’evento sono spaventosi, hanno provocato la morte di migliaia di operai. Non oso immaginare come torneranno i calciatori da questa competizione”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

FIFA – “Le responsabilità della FIFA sono immense, vengono create nuove competizioni o deturpate quelle già esistenti per far felici club sconosciuti e nazionali ‘chiacchierate’ e guadagnare sempre più soldi”.